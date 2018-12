Kerstman en krantenverkoper in daklozenkrant Straatnieuws

Een groener Den Haag: Bijna 14.000 tegels ingeruild voor planten

In 2018 zijn er in Den Haag met de actie Operatie Steenbreek 13.700 tegels opgehaald en vervangen door groen. Bewoners, ondernemers en organisaties konden tijdens verschillende acties in de stad tegels omruilen voor gratis planten.

Edwin Cornelissen van Duurzaam Den Haag kijkt tevreden terug op dit jaar waarin bijna 14.000 stenen zijn ingewisseld voor groen. “We hebben dit jaar ook veel aanvragen van scholen binnengekregen. Dat is natuurlijk fijn, want het zijn vaak gelijk grote oppervlakten die we dan kunnen aanpakken. En de kinderen krijgen dan ook mee waarom vergroenen belangrijk is!”, aldus Cornelissen.

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne met als doel samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken. In Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag al vier jaar deze operatie, in opdracht van de Gemeente Den Haag.