Eerste Lulofdwarsstraat weer vrijgegeven na vinden mogelijk explosief

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag mogelijk een explosief gevonden aan de Eerste Lulofdwarsstraat. De straat in Laakkwartier is inmiddels weer vrijgegeven.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding dat er geschoten zou zijn aan de Eerste Lulofdwarsstraat. Bij aankomst werd er geen slachtoffer aangetroffen maar wel een mogelijk explosief. Hierop werd de betreffende straat en de Waldorpstraat afgesloten. Team Explosieven Verkenning heeft een onderzoek ingesteld naar het voorwerp.

Het onderzoek naar het mogelijke explosief is rond 06.00 uur afgerond. De politie kan nog niet zeggen wat de resultaten zijn. Na de afronding van het onderzoek is de afzetting in de straat in Laak beëindigd.

Rond 03:00 uur kreeg de politie een melding dat er schoten zouden zijn gehoord aan de #EersteLulofdwarsstraat in #DenHaag. Ter plaatse wordt geen slachtoffer aangetroffen. Wel wordt een voorwerp aangetroffen dat mogelijk een explosief is. Omgeving is afgezet. @PolitieLaak — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 10 december 2018