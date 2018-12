Geen geld terug maar compensatie voor deelnemers afgelaste Scheveningen Light Walk

Tramweg-Stichting rijdt speciale ‘kerstritten’ in historische trams

De organisatie van de Scheveningen Light Walk heeft maandag een brief gestuurd naar mensen die aan het verlichte wandelevenement van zaterdag 9 december mee wilden doen. Dat meldt organisator Truus van Amstel. Door de barre weersomstandigheden op Scheveningen werd het evenement afgelast. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat bij slecht weer het evenement wordt afgelast en deelnemers hun geld niet terug krijgen.

“Wij kunnen het inschrijfgeld helaas niet restitueren. Los van dat feit gaan wij ons zeker beraden hoe wij jullie voor de volgende editie tegemoet kunnen komen,” aldus van Amstel. Uiterlijk in januari 2019 wordt bekend wat de compensatie precies inhoudt. Er wordt gedacht aan een korting of voorrang bij een bestelling van kaarten voor het volgende evenement in 2019. De deelnemers die een parkeerkaart hadden aangeschaft bij de ondergrondse parkeergarage Parking Strand krijgen volgend jaar een gratis parkeerkaart voor het evenement.

De teleurgestelde wandelaars konden nog wel hun goodie bag met onder andere een entreekaartje voor Madurodam ophalen. “Wij zijn heel zwaar teleurgesteld. De weersverwachting was dermate dat wij het niet verstandig vonden om de deelnemers te laten starten. Wij konden niet meer garant staan voor hun veiligheid.”

Foto: Richard Mulder