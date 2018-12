Gemeente Den Haag gaat nog meer plastic afval inzamelen

Gemeente Den Haag is gestart met het verzamelen van plastic uit het restafval van Hagenaars. Met de aanvulling op het apart inzamelen van plastic moet het milieu nog meer worden gespaard.

Afvalverwerkingsbedrijf AVR gaat met een speciale scheidingsinstallatie plastic verpakkingen en drinkpakken uit het restafval van Haagse inwoners halen. De producten worden daarna gesorteerd en vervolgens verkocht aan bedrijven die het als grondstof inzetten voor nieuwe artikelen. Met de nieuwe methode hoeft minder afval de verbrandingsoven in en worden de plastic verpakkingen en drinkpakken gerecycled. “Het plastic verzamelen uit restafval is een mooie aanvulling want dan halen bedrijven de rest van het plastic en de drinkpakken eruit”, aldus Wethouder Liesbeth van Tongeren.

De gemeente blijft daarnaast bewoners stimuleren om hun plastic verpakkingen en drinkpakken apart te houden. Het aantal containers voor plastic en drinkpakken in de stad wordt dan ook de komende jaren uitgebreid. “Thuis plastic en drinkpakken apart houden en in de juiste bak gooien is de beste manier om deze materialen te recyclen. Dit plastic is vaak schoner dan het plastic dat pas later uit al het afval gevist wordt”, zegt de wethouder.