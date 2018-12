Kerstman en krantenverkoper in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met kerstman en straatnieuwsverkoper Mick Godsmark. Het voor vele bekende gezicht zal dit jaar niet te zien zijn op straat. Na een val van de trap moet de 68-jarige kerstman zijn feestdagen met een dwarslaesie doorbrengen in een revalidatiecentrum.

In Straatnieuws ook een interview met Haagse schrijver Justine de Clerq waarin ze haar visie geeft op het prostitutiedebat dat het afgelopen jaar naar haar zeggen feller is geworden. Ze is ook de bestuursvoorzitter van zowel raambordeel als een stichting ‘My Red Light’ en strijdt voor de rechten van prostituees. “Sekswerkers mogen wel belasting betaling (plicht) maar hebben nog niet de rechten die andere zelfstandigen wel genieten, zoals bij de aanvraag van een hypotheek of de huur van een creditcardapparaat.”

Verder in de krant een interview met verschillende straatnieuwsverkopers van over de hele wereld. De krant vroeg de verkopers welk kerstlied zij de lezer cadeau zouden willen doen. “Happy Christmas van John Lennon”, zegt de Canadees Sylvain Pépin. De Haagse Vira Baran kan niet maar één nummer bedenken “Het meest houd ik van mooie Oekraïense muziek uit mijn geboorteland. Ik wens alle lezers een heel gezond en gelukkig nieuwjaar.”

Luister hier naar een interview met hoofdredacteur Tanya van der Spek van Straatnieuws op Den Haag FM.