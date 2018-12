Onderzoek na aantreffen handgranaat in Laak

Het explosief dat in de nacht van zondag op maandag in de Eerste Lulofsdwarsstraat is gevonden, blijkt een handgranaat te zijn.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding dat er ter hoogte van de Waldorpstraat mogelijk een explosief bij een scooter zou liggen. Ook zouden er schoten zijn gehoord. Na onderzoek door de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) bleek het om een handgranaat te gaan, die door hen is veilig gesteld. Bij onderzoek zijn ook enkele hulzen gevonden. De EOD heeft de handgranaat meegenomen, die ergens anders tot ontploffing wordt gebracht. De scooter is in beslag genomen.

Vooralsnog tast de recherche in het duister over de exacte toedracht van dit incident en wie er bij betrokken waren. Een buurtonderzoek en een analyse van beelden van camera’s uit de omgeving moeten meer duidelijkheid verschaffen. Daarnaast roept de politie getuigen op om zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

