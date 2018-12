Tramweg-Stichting rijdt speciale ‘kerstritten’ in historische trams

De Tramweg-Stichting organiseert aanstaande zaterdag en de week erop speciale kerstritten in historische trams door Den Haag. Deelnemers worden halverwege de rit getrakteerd op een bezoek aan de werkplaats van de stichting onder het genot van oliebollen en glühwein. “Of er veel kerstversiering in de tram komt weet ik niet zeker, het is een heel ‘eind van het jaar-gebeuren'”, vertelt vrijwilliger Fred Hofman bij de Tramweg-Stichting op Den Haag FM.

De stichting restaureert voornamelijk vooroorlogse trams om ze weer tentoon te kunnen stellen en rijdbaar te maken. “Met de vers gerestaureerde exemplaren maken we dan weer rondritten.” De route van de kersttrams moet nog bepaald worden, maar de trams zullen vanaf Station Den Haag Centraal via het centrum naar Scheveningen rijden. “Bij ons depot bij het Harstenhoekplein kan iedereen een aantal andere trams bekijken.” De kersttrams vertrekken om 14.30 uur in de buurt van Station Den Haag en de middag eindigt rond 17.30 uur weer bij het beginpunt.

Naast de uitgebreide rondritten van een aantal uur, die 22,50 euro kosten, rijden de historische trams ook korte routes op de koopavonden 20, 21 en 23 december. “Bij de Grote Kerk rijden we korte ritjes van een kwartier per keer, en die kosten maar 2 euro.” Een groot deel van de opbrengsten gaan richting restauratie van andere trams. Kijk voor meer informatie op de website van de Tramweg-Stichting.

Foto: Tramweg Stichting Depot Scheveningen (Facebook)

Luister hier naar het interview met Fred Hofman op Den Haag FM.