Watertaxi verdwijnt uit haven van Scheveningen

De watertaxi gaat verdwijnen uit de haven van Scheveningen. Volgens de uitbater van de taxi heeft gemeente Den Haag geen budget meer voor het 12-persoons bootje.

“Na vier succesvolle jaren en het vervoeren van duizenden passagiers zal de watertaxi helaas moeten stoppen”, laat de uitbater maandag via Facebook weten. Een woordvoerder van de gemeente bevestigd aan Den Haag FM dat met de financiering wordt gestopt. Ondanks dat de watertaxi namelijk wordt gezien als een sympathiek initiatief met een recreatieve waarde, heeft het bootje volgens de gemeente maar een beperkte financiële en verkeerskundige meerwaarde voor het gebied. “Hoewel het gebruik en de bekendheid toenemen, zijn de kosten per gebruiker hoog”, aldus de woordvoerder. “De ervaring van de afgelopen jaren, samen met het ontbreken van financiële middelen, leidden tot de conclusie de huidige pilot met de watertaxi niet langer te continueren.”

De watertaxi werd in mei 2015 in gebruik genomen en maakte een rondje door de havens, met stops bij onder meer de jachthaven en het Zuiderstrandtheater. De taxi zal mogelijk incidenteel worden gebruikt voor evenementen in de haven.