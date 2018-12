‘Roze’ ouderen komen samen in Vadercentrum Adam in Laak

Negen mannen aangehouden na drugsvangst op de Binckhorst

Meer in

De politie heeft vrijdag bij een inval in een loods aan de Orionstraat meerdere vuurwapens, een handgranaat, grondstoffen en productiemiddelen voor verdovende middelen aangetroffen. In en rondom de loods zijn er zes mannen uit Den Haag aangehouden.

De politie heeft vrijdag na het bezoek aan de loods op de Binckhorst ook nog invallen gedaan in twee Haagse huizen. Hierbij werd onder meer 125 liter amfetamine aangetroffen. Ook daar werden twee Hagenaars aangehouden. Een dag later is nog een tweede verdachte opgepakt.

Vijf van de gearresteerde mannen zitten nog vast. De andere vier zijn naar huis gestuurd, maar ze blijven wel verdachte.