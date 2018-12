‘Roze’ ouderen komen samen in Vadercentrum Adam in Laak

Opening Legoland Discovery Centre loopt vertraging op

De opening van het Legoland Discovery Centre op Scheveningen is verschoven van 2019 naar 2020. Dat meldt Indebuurt Den Haag. De bouw van het attractiepark ligt op schema, maar het lego-bouwteam dat verantwoordelijk is voor de inrichting van het pand in de badplaats moet eerst naar Azië.

“Op 1 november van dit jaar zou het inbouwen van de drie miljoen legosteentjes eigenlijk al beginnen”, vertelt Architect Felix Mens. “Maar dat is verschoven naar maart volgend jaar.” Op de website van het Scheveningse legoparadijs is te lezen dat het Legoland Discovery Centre in 2020 wordt geopend.

De komst van het kinderparadijs ging niet zonder slag of stoot. Zo was er in maart een spoedvergadering in de gemeenteraad over de mogelijk verboden staatssteun aan Legoland. Er zouden onjuiste boekhoudregels zijn gebruikt bij het plan om Legoland op Scheveningen te bouwen. Daarnaast keerde eerder al de welstandscommissie het ontwerp van Legoland af.