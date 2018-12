Perstoren Tweede Kamer afgesloten na Poederbrief: Poeder niet schadelijk

Het gebouw voor de media op het Binnenhof, ook wel bekend als de Perstoren, is dinsdag afgesloten geweest nadat bij de parlementaire redactie van De Telegraaf een brief met wit poeder is bezorgd.

De perstoren werd dinsdag net voor het middaguur afgesloten en verklaard tot quarantainegebied. Niemand mocht naar binnen of naar buiten. Nadat het Team Explosieven Verkenning ter plaatse was en onderzoek deed naar de brief, bleek het poeder niet schadelijk te zijn. Hoewel het spul niet schadelijk was, doet de politie nog wel onderzoek naar de afzender.

Foto: Pim van den Dool (Twitter)

Na onderzoek blijkt het poeder in de brief die werd bezorgd op de parlementaire redactie van de #Telegraaf niet schadelijk te zijn. https://t.co/PsuC7HgWJW — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 11 december 2018