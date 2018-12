Platina Klinker voor tuindersvereniging ATV Loolaan

Amateurtuindersvereniging Loolaan heeft maandagavond een Platina Klinker ontvangen voor hun educatieve tuin die zich aan de rand van Bezuidenhout bevindt. De prijs is bestemd voor groepen Hagenaars die zich al jaren dagelijks inzetten voor een schone en leefbare stad.

In 2013 won de tuindersvereniging al de Gulden Klinker. Gulden Klinkergroepen die hun acties minstens 4 jaar volhouden, maken kans op de Platina variant. Namens de tuindersvereniging nam ondersteunend bestuurslid Douwe van der Kooi de prijs in ontvangst: “Het was geweldig, echt een opsteker voor de vrijwilligers”, vertelt hij aan Den Haag FM. Het geldbedrag van 2.250 euro dat eraan vastzit kan de tuindersvereniging goed gebruiken. “Er zijn een paar zaken bij de paddenpoel die we willen opknappen en we hebben sinds kort ook een materiaalhok”, aldus Van der Kooi.

De Platina Klinker bestaat sinds 2002 en wordt jaarlijks door een jury toegekend aan maximaal 3 groepen. Het Nieuwendiepveegteam en Buurtcomité speeltuin Acaciastraat gingen er vandoor met geldbedragen van 1.750 en 1.500 euro. Met dit geld kunnen de groepen bij de gemeente verschillende materialen kopen om de buurt schoner, mooier en veiliger te maken.

Foto: Gemeente Den Haag

Luister hier naar het gesprek met Douwe van der Kooi op Den Haag FM