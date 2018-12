PvdA wil tweede etappe Tour de France naar Den Haag

Een groot peloton aan wielrenners dat scheurt over de kasseitjes van het binnenhof, vervolgens dendert over de Gouverneurlaan en finisht op de boulevard van Scheveningen. Als het aan de PvdA ligt wordt over een paar jaar de tweede etappe van de Tour de France gestart in Den Haag.

De partij reageert daarmee op het feit dat Rotterdam in 2023, 2024 of 2025 de proloog van de ronde van Frankrijk wil binnenhalen en voor de tweede etappe nog een partnerstad zoekt. “Laten we er een gezamenlijk voorstel van maken”, zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster op Den Haag FM. Volgens de PvdA is het binnenhalen van een touretappe erg goed voor de stad. Zo profiteert de lokale economie en wordt Den Haag op de kaart gezet als sportstad.

Het plan van de PvdA sluit aan bij de wens van sportwethouder Richard de Mos. Hij zei namelijk eerder dat hij de wielerronde graag naar Den Haag ziet komen. De Tour de France is een keer eerder in Den Haag van start gegaan. In 1973 was de proloog in Scheveningen.

