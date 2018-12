‘Roze’ ouderen komen samen in Vadercentrum Adam in Laak

In het Vadercentrum Adam is op dinsdag 18 december een bijzondere bijeenkomst voor ouderen uit de LHBTQ+ gemeenschap. Met lezingen en een gezamenlijke maaltijd wil het buurthuis gender- en seksediversiteit bespreekbaar maken.

“We zijn het meest multiculterele buurthuis van Den Haag”, vertelt Bilal Sahin, coördinator bij Vadercentrum Adam, in het programma Haagse Ochtendradio. “Wij organiseren regelmatig lezingen en bijeenkomsten over gevoelige thema’s.” Vorige week werd het Joodse feest Chanoeka gevierd in het buurthuis, over twee weken het Christelijke kerstfeest. Tussendoor is er dus een bijeenkomst over homoseksualiteit. “Niet voor iedereen is homoseksualiteit vanzelfsprekend”, zegt Bilal. “Er zijn nog een hoop culturen waar het taboe is.”

De Tour D’Amour (roze ouderen) bijeenkomst begint dinsdag 18 december om 17.00 uur in het vadercentrum aan het Jonckbloetplein. Naast een gezamenlijke maaltijd is er een dialoog tussen COC-Haaglanden en schrijfster Eveline van de Putte. Zij schreef het boek Stormachtig Stil over transgenderouderen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.

Luister hier naar het interview met Bilal Sahin op Den Haag FM.