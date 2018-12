Ajax vraagt burgemeester Pauline Krikke om uitleg over weigeren uitsupporters

Meer in

Ajax vraagt om toelichting van Pauline Krikke over haar besluit nog steeds geen Ajax-supporters toe te laten bij de wedstrijden van de voetbalclub tegen ADO Den Haag.

De burgemeester maakt haar besluit begin november bekend. De Ajax-fans reageerden daar op met teleurstelling. “Wij zijn zeer teleurgesteld in de opstelling en voor ons onacceptabele plotse (re)actie van het Haagse stadsbestuur,” aldus directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging. Al twaalf jaar wordt het duel tussen de clubs zonder uitsupporters gespeeld, terwijl er vanuit de beide partijen geluiden zijn om een einde aan het verbod te maken. Krikke wijst erop dat voor een veilig verloop van de wedstrijd “buitensporig veel agenten” nodig zijn.

Er is inmiddels een brief gestuurd aan Krikke, waarin haar wordt gevraagd naar het complete verslag van het onderzoek dat ze aanhaalt in haar onderbouwing. Ajax verwacht op korte termijn een antwoord. “Daarna beraden wij ons als supportersvereniging samen met Ajax op verdere stappen,” aldus de Ajax-supportersvereniging.