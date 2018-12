WINACTIE: Gratis naar Behind the Music met Spike (DI-RECT) in het Paard

Karen Gerbrands: “Geen steun van fractie na overlijden Dille”

PVV-Kamerlid Karen Gerbrands verlaat de Tweede Kamer omdat ze zich door haar eigen fractie onvoldoende gesteund voelt na het overlijden van Willie Dille. Dat schrijft ze in haar afscheidsbrief, die woensdag door Kamervoorzitter Khadija Arib is voorgelezen.

“Het afgelopen jaar was een verschrikkelijk jaar” aldus Gerbrands in haar afscheidsbrief. “Als je lid bent van een politieke familie, hoop je op een warme deken van medeleven. Maar die steun kwam slechts van een enkeling”. Ze voelt zich niet meer thuis in de fractie en kon niet anders dan vertrekken, laat ze weten. Willie Dille maakte begin augustus een eind aan haar leven, een dag nadat ze in een emotioneel filmpje op haar Facebook-pagina aangaf dat ze was “ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims”. Gerbrands zat samen met Dille in de gemeenteraad en ze waren ook vriendinnen van elkaar.

Karen Gerbrands blijft wel nog lid van de Haagse gemeenteraad. Ook gaat ze weer werken in de zorg. Daar “ligt nog altijd mijn passie”.