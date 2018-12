Karen Gerbrands weg uit de Tweede Kamer

PVV-Kamerlid Karen Gerbrands verlaat de Tweede Kamer. Ze wordt woensdag opgevolgd door Emiel van Dijk die eerder dit jaar al in de Tweede Kamer plaatsnam als vervanger van Gabriëlle Popken, die met zwangerschapsverlof was.

Gerbrands was al een tijd niet meer aanwezig bij debatten in het parlement. Waarom ze de Tweede Kamer verlaat, is niet duidelijk. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zal woensdag een een afscheidsbrief van Gerbrands voorlezen. Daaruit zal mogelijk blijken wat de reden is achter het besluit van de PVV’er.

Karen Gerbrands blijft wel lid van de Haagse gemeenteraad, meldt Omroep West.