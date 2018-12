“Kosten kapvergunningen zijn te goedkoop en moeten omhoog”

Als het aan Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij ligt wordt het bedrag van een kapvergunning in Den Haag verhoogd naar het niveau in Rotterdam. Hij vindt de vergunning, die 37,15 euro kost voor het kappen van bomen, te goedkoop in vergelijking met andere grote steden zoals Rotterdam (374,80 euro).

“Ik vind het gek dat het in Den Haag zo goedkoop is om bomen te kappen”, vertelt de voormalig wethouder aan mediapartner Omroep West. Het kappen van bomen is in Rotterdam en Utrecht tien tot vijftien keer zo duur. “Ik vind het heel gek dat het in Den Haag zo goedkoop is terwijl ambtenaren bij het beoordelen of die kapvergunning wel of niet mag toch heel veel werk moeten verrichten. Dat kost tijd en geld.” Wijsmuller pleit dan ook voor terughoudendheid bij het afgeven van kapvergunningen.

Daarnaast is Wijsmuller van mening dat het huidige beleid niet strookt met het coalitieakkoord waarin staat dat kapvergunningen minder snel worden afgegeven. “Als je als gemeente Den Haag stelt dat je bomen heel belangrijk vindt voor de stad, dan moet je het niet supergoedkoop maken om ze op te ruimen. Dat moet dan moeilijk, en dus duur, worden.”

Foto: Maurits Burgers