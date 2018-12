WINACTIE: Gratis naar Behind the Music met Spike (DI-RECT) in het Paard

Marjorie verzorgt al zes jaar kerstmaaltijden voor arme gezinnen

De Haagse Marjorie Ballantine en haar moeder verzorgen al zes jaar maaltijden rond de kerst voor mensen die dat kunnen gebruiken. De moeder van Marjorie kookt dit jaar voor zo’n tachtig mensen een kerstmaal en Marjorie verpakt ze en deelt ze uit. “Het is hard werken, maar als je iets met liefde doet is niks te zwaar”, vertelt de barmhartige Laakse op Den Haag FM.

Het begon ongeveer zes jaar geleden Marjorie en haar moeder rond de kerst iets te veel hadden gekookt. Voedsel weggooien vinden ze zonde. Daarom plaatste Marjorie een oproep op Facebook of er mensen waren die wat eten konden gebruiken. “Dat is nu een paar jaar later een beetje uit de klauwen gelopen.” In aanloop naar de kerstdagen slaat Marjorie iedere keer dat ze boodschappen doet wat extra in. “Soms doneren mensen wat extra spullen om mee te koken of geven ze een wat geld om te helpen. We kijken er echt naar uit. Koken is dé passie van mijn moeder.”

De maaltijdpakketten worden bij haar moeder gekookt en vervolgens bij Marjorie uitgedeeld. Het duo zou graag willen dat meer mensen bij ze aankloppen voor hulp. “Ik vind het heel jammer als mensen geen hulp durven vragen, dan doe je jezelf gewoon tekort uit schaamte.” Op maandag 24 december deelt Marjorie de maaltijden uit. Iedereen die in aanmerking wil komen voor een kerstmaal kan contact met haar opnemen via Facebook.

Foto: Robert John Henderson

Luister hier naar het interview met Marjorie Ballantine op Den Haag FM.