Plein bij bibliotheek Ypenburg omgetoverd tot Happy Street

Wat eerst een saaie plek was, is nu omgetoverd tot een Happy Street. Het plein voor de bibliotheek van Ypenburg is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners geworden. En daar is behoefte aan volgens community builder Saskia de Vin. Er zijn namelijk veel problemen in de wijk die achter de voordeur blijven.

“Dan moet je denken aan eenzaamheid, verborgen armoede en depressies onder jongeren”, vertelt Saskia de Vin die het initiatief nam voor de Happy Street waar van alles te doen is. Zo kunnen bewoners onder andere een workshop graffiti volgen, buiten koken en is er een pop-up kerk.

De Happy Street is er nog tot en met zaterdag 15 december.