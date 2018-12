Rus die partner in stukken zaagde moet langer wachten op strafeis

De zaak van de Rus Andrei K. is uitgesteld tot 20 februari. De man zou woensdag zijn strafeis te horen krijgen. De 41-jarige Rus zou in januari zijn vrouw Julia hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd.

Andrei K. is in de psychologische observatiekliniek Pieter Baan Centrum onderzocht. Volgens het rapport dat twee deskundigen over hem schreven is de kans dat K. in herhaling treedt heel laag. Toch adviseren deze deskundigen om K. tbs op te leggen. De advocate van K. noemt het rapport “inconsistent” en wil dat een andere deskundige de geestelijke gesteldheid van K. opnieuw onderzoekt. Om die reden kon de inhoudelijke behandeling van de moordzaak woensdag niet doorgaan. Het OM ziet geen reden voor een nieuw onderzoek door een derde deskundige en de rechter wees het verzoek af.

K. ging op 9 januari van dit jaar zelf naar de politie om zijn vrouw Julia als vermist op te geven. De vrouw werd een aantal dagen later gevonden door de politie toen ze het huis van het echtpaar aan de Neptunusstraat op Scheveningen onderzochten. Het lichaam van de Russische yogalerares werd in stukken gezaagd gevonden in een kist op het balkon. K. geeft toe dat hij het lichaam van zijn vrouw heeft willen doen verdwijnen, maar hij houdt vol dat hij niet weet hoe ze om het leven is gekomen. Julia van hem wilde scheiden, maar K. kon dat niet verkroppen.

Foto: Facebook