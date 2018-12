Scheveningen hoopt met vreugdevuur op nieuw wereldrecord

Over twee weken barst de strijd tussen Duindorp en Scheveningen weer los. Wie bouwt het hoogste vreugdevuur? Volgens Peter van Zaanen, organisator van Vreugdevuur Scheveningen, wordt er dit jaar een nieuw wereldrecord gevestigd.

“De spanning begint nu wel te komen”, zegt Van Zaanen op Den Haag FM. “Het hele jaar zijn we vrienden met Duindorp maar in de laatste weken van het jaar even niet. Duindorp zegt dat ze vorig jaar hebben gewonnen maar daar zijn geen officiële documenten van. Het wereldrecord staat gewoon nog op onze naam.” Om hun eigen wereldrecord te verbreken zijn er op nieuwjaarsnacht waarnemers van het Guinness Book of World Records aanwezig.

Het bouwen van het vreugdevuur in Scheveningen begint traditioneel op Tweede Kerstdag om 22.00 uur. Tot en met Oudejaarsavond wordt 24 uur per dag gebouwd, dan zal blijken of het wereldrecord verbroken is.

Luister hier naar het interview met Peter van Zaanen op Den Haag FM.