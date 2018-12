Ajax vraagt burgemeester Pauline Krikke om uitleg over weigeren uitsupporters

Snorfietser overleden op Oude Haagweg na aanrijding met auto

Meer in

Een snorfietser is woensdagochtend na een botsing met een auto op de Oude Haagweg overleden. De bestuurder van de auto zou de scooter niet hebben gezien terwijl hij of zij het parkeerterrein bij de BCC op reed, melden getuigen.

Er werd meteen een traumahelikopter opgeroepen voor het ongeval, maar het mocht niet baten. Het slachtoffer dat op de snorfiets reed zou lange tijd door de hulpverleners zijn gereanimeerd. De politie bevestigt dat de persoon is overleden, maar laat nog niets los over de identiteit van de scooterrijder. De politie wil eerst de familie van de overledene op de hoogte brengen voordat meer informatie wordt gegeven.

De politie doet onderzoek naar een auto van het merk Mitsubishi. De snorscooter is zwaar beschadigd. De Oude Haagweg in de richting van de Thorbeckelaan is voorlopig afgezet.