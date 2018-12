Studenten kraken huizen in Spoorwijk

Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft afgelopen weekend drie leegstaande woningen in Spoorwijk gekraakt. De studenten willen met de actie aandacht vragen voor het tekort aan betaalbare woningen in Den Haag.

De huizen zijn eigendom van wooncorporatie Haag Wonen. Volgens de studenten heeft de corporatie twee jaar geleden aangekondigd om de buurt waar de woningen deel van uitmaken te willen slopen, maar is er in de tussentijd nog nog geen sloopvergunning aangevraagd en zijn er ook nog geen bouwplannen ingediend. De actievoerders zijn van mening dat geen huis in de stad onnodig leeg zou mogen staan maar juist zo lang mogelijk bewoond zou moeten blijven.

“De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, die het onder andere voor studenten aantrekkelijk moet maken om zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet”, aldus de studentengroep. “Verwacht wordt dat de woningnood in de Nederlandse steden de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen. Dat vraagt om solidaire actie, want wie niet kan wachten zal het recht op wonen moeten opeisen!”

Foto: Pim.

Luister hier naar een interview met woordvoerder van de studenten Pim op Den Haag FM.