Vijfde editie “Mooiste kerstmarkt van Nederland” vanaf vrijdag op Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout start vrijdag de vijfde editie van de Royal Christmas Fair. Organisator Peter Boelhouwer spreekt op Den Haag FM van de “mooiste kerstmarkt van Nederland”.

“We blijven elk jaar groeien”, vertelt Boelhouwer in het programma Haagse Ochtendradio. “Ook dit jaar zijn er talloze nieuwe stands, optredens en kraampjes bijgekomen. En we zijn nog lang niet uitgegroeid.” Om inspiratie op te doen bezocht het hele organisatieteam onlangs een kerstmarkt in Berlijn. “Daar hebben we gezien hoe het wel maar vooral ook hoe het niet moet”, zegt Peter. “We willen proberen niet te massaal te worden. Dat komt de sfeer op de markt niet ten goede.”

De vijfde editie van de Royal Christmas Fair wordt vrijdagmiddag officieel geopend door wethouder Richard de Mos en de Kerstman zelf. De markt staat tot en met 23 december op het Lange Voorhout. Kijk voor meer informatie op de website.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Peter Boelhouwer op Den Haag FM.