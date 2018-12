Winterregeling voor daklozen van kracht

De winterregeling voor daklozen in Den Haag is weer van kracht. Dat gebeurt standaard wanneer het door de lage temperaturen langere tijd te gevaarlijk is om buiten te slapen.

Haagse daklozen kunnen gratis overnachten in de winteropvang aan de Zilverstraat 40, dat wordt beheerd door Stichting Schroeder van der Kolk. Voor vrouwen is er extra winteropvang aan de Delagoastraat.

De winterregeling is er om te voorkomen dat daklozen in de kou buiten moeten slapen en ernstige gezondheidsrisico’s lopen, of zelfs overlijden. De winterregeling geldt voor de winteropvang én voor alle bestaande nachtopvang.

Foto: Pixabay.

Met ingang van woensdag 12 december is de winterregeling in

Den Haag van kracht! ❄️ Bij extreme kou kunnen Haagse daklozen gratis terecht in de nachtopvang en de winteropvang aan de Zilverstraat 40..👬👫👭 pic.twitter.com/PombPEnIcH — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 12 december 2018