D66 Den Haag: “Kunstgrasvelden met schadelijke onderlaag moeten sneller vervangen worden”

D66 in de gemeenteraad wil dat alle kunstgrasvelden met een risicovolle onderlaag in Den Haag versneld vervangen worden. De partij bedoelt daarmee de kunstgrasvelden waar een dempingslaag onder ligt waar resten van autobanden in zijn verwerkt. “Ik wil niet dat het college de reguliere vervangingsperiode aanhoudt, maar nu al actie onderneemt”, aldus raadslid Daniël Scheper.

Den Haag telt tien hockeyvelden, enkele korfbalvelden, een atletiekbaan en een voetbalveld deze onderlaag. De dempingslaag die uit resten van autobanden bestaat is schadelijk voor de omgeving, volgens D66. “Sloten rondom deze velden blijken vervuild door schadelijke stoffen die vrijkomen uit de dempingslaag”, zegt Scheper. “Ons grondwater wordt dus aangetast. Bovendien lijkt het erop dat de dempingslaag ook ongezond is voor spelers en toeschouwers.” Het raadslid van D66 wil dat de gemeente alle vervuilende velden snel vervangt.

Volgens Scheper moeten er actief gezocht worden naar bedrijven die dit soort velden kunnen recyclen. “Twee bedrijven in Nederland recycleden de velden maar deze bedrijven zijn failliet. Het is nu onduidelijk wie de kunstgrasvelden moet gaan verwerken.” Donderdagmiddag praat de gemeenteraad in een commissievergadering over de kunstgrasvelden.

