Meer dan drieduizend kilo afval van Schevenings strand geveegd door milieuorganisatie TrashUre Hunt

Meer in

Milieuorganisatie TrashUre Hunt heeft afgelopen zomer meer dan drieduizend kilo afval van het Scheveningse strand opgeruimd. In totaal gingen er ongeveer 33.000 sigarettenfilters, 2.300 blikjes en 1.300 plastic flessen de prullenbak in.

Met de drie maanden durende Summer Challenge gingen dagelijks honderden kinderen onder leiding van Ralph Groenheijde van TrasHure Hunt op het strand op ‘schattenjacht’. “We vertellen de kinderen dat alles wat op het strand ligt een schat is”, vertelde Groenheijde eerder op Den Haag FM. “De gevonden schatten komen in ons TrashUre Hunt museum.”

Mentaliteitsverandering

Het doel van de actie is naast het schoonvegen van het strand een mentaliteitsverandering creëren. “Door te laten zien dat het afval nooit in de natuur terecht had mogen komen, wordt het probleem van zwerfafval grondiger aangepakt”, aldus Groenheijde. “Ook leren ze zelf creatief het afval te hergebruiken.”

In totaal deden dit jaar 5.210 deelnemers mee aan de derde Summer Challenge. Dat is flink meer dan in de editie van 2016(600) en 2017(3.100). Kijk voor meer informatie op de website.