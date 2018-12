Studenten InHolland zamelen geld in met foute kersttrui voor Save the Children

Mobiele rondleiding door Regentesse- en Valkenboskwartier volgende week van start

In het Regentesse- en Valkenboskwartier kun je vanaf volgende week een mobiele rondleiding volgen langs vijftig bijzonder plekken in de wijk. Door een zogenaamde QR-code op stoeptegels te scannen komt in het scherm van je smartphone informatie over de plek waar je bent te staan.

Het project wordt gefinancierd door het zogeheten wijkbudget. Daarmee kon bedenker Myrthe Cools de inforamtie verzamelen en de tegels laten plaatsen. “Volgende week worden ze geplaatst”, zegt Cools in het programma Haagse Ochtendradio. “Dat betekent niet dat we klaar zijn. We zijn nog steeds op zoek naar leuke weetjes over de wijk.”

Inmiddels hebben ook andere buurten lucht gekregen van het project van Myrthe. “In de Vruchten- en Heesterbuurt hebben ze al geïnformeerd naar het idee. Het zou mooi zijn als straks de hele stad vol ligt met de tegelweetjes.” Kijk voor meer informatie of deel je mooie verhalen op tegelweetjes.nl.

Luister hier naar het interview met Myrthe Cools op Den Haag FM.