Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag voorzitter COC Haaglanden

De onafhankelijke klachtencommissie van COC Nederland doet onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de voorzitter van de afdeling Haaglanden. Queer Platform Moerwijk trok bij COC Haaglanden aan de bel over een verziekte cultuur binnen de homobelangenorganisatie, dit staat in een statement op de website van het Queer Platform Moerwijk.

Naar aanleiding van de klacht heeft COC Haaglanden zelf de hulp gevraagd van de onafhankelijke klachtencommissie van de landelijke COC. Het platform spreekt over seksuele intimidatie, machtsmisbruik, racisme en transfobie. “Het bestuur van COC Haaglanden meldt de aanvang van een onderzoek middels de inzet van een klachtencommissie”, valt te lezen op de website van het Queer Platform. “Wij vertrouwen erop dat het COC Haaglanden afdoende bescherming en ondersteuning biedt aan de medewerker die melding heeft gemaakt van het grensoverschrijdend gedrag.”

Wat de aard van de aantijging is en hoe COC Nederland die wil onderzoeken is niet bekend. Zowel COC Haaglanden of de voorzitter van de organisatie zijn vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.