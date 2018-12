Popster Pink komt naar Malieveld

Popster Pink, ook wel als P!nk geschreven, geeft zondag 11 augustus een concert op het Malieveld. Dat maakte concertorganisator Mojo donderdagochtend bekend.

De laatste keer dat Pink in Den Haag stond was in 2007. Toen stond ze ook op het Malieveld tijdens het festival Beatstad. Met haar Beautiful Trauma World Tour reist ze al sinds maart over de hele wereld en komt ze volgend jaar naar de Johan Cruijff ArenA op 16 juni. Dat concert was echter binnen een paar minuten uitverkocht. Om de Nederlandse fans toch nog een kans te geven om hun idool te zien, geeft ze een extra concert in Den Haag.

Grote internationale artiesten

De gemeente heeft al langer plannen om jaarlijks een grote internationale artiest naar het Malieveld te halen. Met haar eigen concert op het bekende veld volgt ze onder anderen Coldplay en Bruce Springsteen op. The Boss speelde in 2016 voor zo’n 60.000 bezoekers. Volgens wethouder Richard de Mos zorgen dit soort concerten voor tienduizenden bezoekers aan de stad, die vervolgens Den Haag leren kennen en in de toekomst nog eens willen terugkomen.

Kaarten voor het extra concert van Pink op het Malieveld op zijn op 20 december vanaf 10.00 uur te koop via de website van Ticketmaster.

Foto: Allison (Flickr)