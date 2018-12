Studenten InHolland zamelen geld in met foute kersttrui voor Save the Children

Bij Hogeschool InHolland in Den Haag is het donderdag Foute Kersttruiendag. De studenten gebruiken deze dag om geld in te zamelen Save the Children, een organisatie die kinderen in nood als gevolg van armoede, conflicten en rampen helpt.

Studenten en docenten konden de hele ochtend met hun foute kersttrui op de foto. Iedereen die twee euro doneerde kon de foto ter plekke laten afdrukken en mee naar huis nemen. “Daar is al ruim 200 euro mee opgehaald”, vertelt student bij InHolland Henri Broekman. Aan het eind van de dag organiseert hij als oprichter van de studievereniging Edgar Dale een pub quiz om nog meer geld op te halen. “De entree voor de quiz is vijf euro als je in een foute kersttrui komt. De vragen gaan over kerst maar ook over creative business, dat is namelijk het domein van onze studievereniging.” Alle donaties gaan naar Save the Childeren.

De hogeschool heeft drankjes en hapjes gesponsord voor tijdens de pub quiz en de winnaar wint een etentje in Babylon Hotel Den Haag. “We zijn ook gesteund door ondernemers uit de buurt om de pub quiz zo gezellig mogelijk te maken zodat we zo veel mogelijk geld kunnen ophalen. We hopen in totaal 500 euro in te zamelen.”

Luister hier naar het interview met Henri Broekman op Den Haag FM.