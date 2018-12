Studenten InHolland zamelen geld in met foute kersttrui voor Save the Children

Studenten willen met tuktuk-ambulance overal ter wereld noodhulp leveren

Als een ambulance te duur en immobiel is, wat is dan het alternatief? Voor drie Haagse studenten vormde dit de inspiratie voor Tukaid. Een bouwpakket dat van een tuktuk een ambulance maakt en levens kan redden in ontwikkelingslanden.

“Het voordeel van een tuktuk is dat het goedkoper en wendbaarder is dan een ambulance”, vertelt Edwin de Wit, oprichter van TukAid. “En, doordat de tuktuk goedkoper is, zal het voertuig bovendien minder snel gestolen worden.”

De groep studenten wil Tukaid over de hele wereld brengen. “We beginnen in Nigeria en willen vervolgens uitbreiden naar India, Indonesië en Zuid-Amerika”, vertelt een ambitieuze De Wit. Om dat te bereiken zijn ze nog op zoek naar partnerschappen met humanitaire organisaties en lokale overheden. “We willen dit concept echt op de markt brengen”, aldus De Wit.