Vrijwillige vuurwerkvrije zone “vereist breed draagvlak”

De proef van de gemeente met vrijwillige vuurwerkvrije zones wordt dit jaar voorgezet door de gemeente. Er zijn nu al meer aanmeldingen om mee te doen dat vorig jaar. Wouter Metz deed vorige jaarwisseling in de wijk Marlot mee aan de proef. Dit jaar ziet de wijk er van af. “Naderhand hebben we met de buurt geëvalueerd en dit jaar is er besloten geen vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen”, vertelt Metz op Den Haag FM.

In Marlot waren er vorig jaar drie straten waar bewoners met elkaar hadden afgesproken dat ze geen vuurwerk af zouden steken. “Vorig jaar was het een succes naar mijn idee.” De reden waarom er dit jaar niet wordt meegedaan, beschrijft Metz, is dat er een breed draagvlak voor nodig is. “Als mensen vinden dat je hun feestje verstiert zorgt dat er niet voor dat men vrijwillig wil meedoen.”

De Haagse Dorine van der Marel nam ook vorig jaar het initiatief voor een vuurwerkvrije zone in het Park Meer en Bos. “Ik wilde de zwanen die er wonen beschermen.” Haar inzet voor de dieren viel in goede aarde. De gemeente nam zelf contact met haar op of ze dit de komende jaarwisseling weer van plan was. Van der Marel vraagt in haar eigen straat echter geen vrije zone aan. “Mijn zoontje is bijna twaalf en hij wil ook gewoon rotjes kunnen afsteken.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Wouter Metz en Dorine van der Marel op Den Haag FM.