‘Bokko’, ‘Troost en Zonen’, ‘Carnivale’ en ‘De Sneeuwkoningin’ zondag in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan de performance ‘Bokko‘, de toneelvoorstelling ‘Troost en Zonen‘, het festival ‘Carnivale‘ en de familievoorstelling ‘De Sneeuwkoningin‘ (foto).

In Zuid-Korea is het razend populair en het heet ‘Bokko’! Maar ook in Nederland. Wat het is vertellen Karel van Laere en Vanja Rukavina. Maandag zetten ze Zaal 3 op z’n kop. ‘Troost en Zonen’ van Suburbia is een zwarte komedie over drie generaties mannen. Aus Greidanus senior speelt de opa in het stuk, dat woensdag te zien is in de Koninklijke Schouwburg. Met het vierdaagse festival ‘Carnivale’ wordt eind december het Huijgenspark in vuur en vlam gezet. Achter de schermen werkt Anne van der Zwaard aan de voorbereidingen. Een gesprek over het samenbrengen van mensen in een setting van magie, betovering en verwondering ergens tussen kermis en circus anno 1900 in. Andersens sprookje ‘De Sneeuwkoningin’ wordt bij theaterschool Rabarber een belevenis voor jong en oud. Marne Miesen tekent voor de muziek van de jaarlijkse kerstproductie van Rabarber.

In Kunstlicht gewoontegetrouw ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tegen kwart voor twaalf kun je agendatips tegemoet zien. Presentatie: Eric Korsten.

Winterslaap

Kunstlicht houdt na de uitzending van komende zondag een korte winterslaap. Op zondag 23 en 30 december zijn er geen uitzendingen. Kunstlicht is op zondag 6 januari weer terug.

Foto: Nina Weijers