Den Haag FM-verslaggever maakt reportages over vluchtelingenkamp Lesbos

Den Haag FM-verslaggever Tjalina Nijholt is deze week op het Griekse eiland Lesbos om vrijwilligersorganisatie ‘Movement on the Ground’ te helpen. De organisatie is actief in twee grote vluchtelingenkampen op het eiland.

De hele week helpt ze mee met verschillende activiteiten. “Het varieert van containers schilderen tot kleren uitdelen”, zegt Tjalina op Den Haag FM. “We zijn nu druk bezig met winterjassen uitdelen.” Aan de uitgedeelde winterjassen zit een Haags tintje. “Den Haag was een van de grootste inzamelpunten van een grote landelijke actie, er lopen straks dus heel veel vluchtelingen in Haagse kleding.”

Tjalina blijft tot en met zondag op Lesbos. Van haar verblijf op het eiland en het vrijwilligerswerk maakt ze twee reportages die volgende week te zien zijn op Den Haag TV.

Luister hier naar het interview met Tjalina Nijholt op Den Haag FM.