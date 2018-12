Eerste Rotary Santa Run in Den Haag voor het goede doel

Vanaf het George Maduroplein voor Madurodam wordt zaterdag de eerste Rotary Santa Run gehouden. Dat is een sponsorloop, gelopen in een kertmannenpak, voor de Nierstichting en de Voedselbank Haaglanden. “Het is een wereldwijd fenomeen dat we met Haagse Rotaryclubs dit jaar voor het eerst in Den Haag organiseren”, vertelt Aldo Visman van Rotary ’s Gravenhage-Kijkduin op Den Haag FM.

Bij de Santa Run lopen de deelnemers een route van bijna drie kilometer door het Van Stolkpark, verkleed als kerstman. “Je mag rennen en dan ben je in een kwartiertje weer terug. Als je rustig wandelt ben je binnen vijftig minuten weer terug op het beginpunt.” Met muziek van een kerstkoor en een drankje worden de deelnemers onthaald op het George Maduroplein. Aanmelden van te voren kan, maar deelnemers kunnen zaterdag ook nog een kerstmannenpak aanschaffen als startbewijs. “We hebben al meer dan honderd aanmeldingen, maar er zijn nog genoeg pakken bij ons te koop.”

Het startsein klinkt zaterdag om 11.00 op het plein voor Madurodam. “Kom vooral een half uurtje van te voren. Dan heb je nog rustig de tijd om een pak te kopen en aan te trekken.” Het pak kost tien euro en kan zowel contant als via een Tikkie worden afgerekend en mogen de deelnemers houden.

Foto: Me!bourne Mermaid (Flickr)

Luiaster hier naar het interview met Aldo Visman op Den Haag FM.