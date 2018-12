Virtual Reality in Mediamix op Den Haag FM

Gerard Joling trots dat hij weer op radio te horen is met kersthit

Met zijn nieuwe kersthit ‘Christmas on the Dancefloor’ heeft zanger Gerard Joling eindelijk weer een radiohit te pakken. Jarenlang klaagde hij dat zijn muziek niet op radiostations gedraaid werd maar dat is nu voorbij.

Ook bij Den Haag FM is het nummer opgevallen en dus besloten Justin en Rogier van Haagse Ochtendradio de zanger op te bellen. “Ik ben waanzinnig trots dat jullie zo enthousiast zijn”, zegt Joling vrijdagochtend op Den Haag FM. “Ik ben er zelf ook hartstikke blij mee. Op heel veel radiostations wordt de plaat gedraaid.”

Ook op de videoclip is Joling trots al was er met de kleding wel het een en ander mis. “Ik ben uit een aantal broeken gescheurd. Ik ben mijn koffer aan het pakken voor mijn vakantie naar Curacao, het enige wat ik tot nu toe pas is mijn zonnebril.”

Foto: YouTube, still

Luister hier naar het interview met Gerard Joling op Den Haag FM.