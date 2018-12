Haagse autopyromaan krijgt minimaal half jaar celstraf

De 44-jarige Marlon P. uit Den Haag is vrijdag veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van twee auto’s in mei van dit jaar. Volgens de rechter is P. de dader van de brandstichting.

De in de Waldorpstraat geparkeerde Opel Astra en Ford Focus gingen op 9 mei in vlammen op. Beide auto’s waren van één familie. Op camerabeelden van de Consumentenbond, dat huist aan het naastgelegen Enthovenplein, is precies te zien hoe de dader de tweede auto in brand stak. De eerste stond toen al in lichterlaaie. De beelden laten zien dat de dader een baksteen door de voorruit gooit, spiritus over het interieur giet en aansteekt.

De rechter legde wel een kortere straf op dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste tien maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Wel moet P. naast de gevangenisstraf behandelingen volgen.

Foto: Nathan Wert (wikipedia)