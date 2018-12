Jonge Hagenaar opgepakt voor afpersing met naaktfoto’s

Een 23-jarige Hagenaar is opgepakt op verdenking van afpersing en verkrachting. Hij zou zeker tien jonge vrouwen zou hebben afgeperst door te dreigen naaktfoto’s van hen openbaar te maken. Ook wordt de man verdacht van verkrachting van één van de vrouwen. Naast de Hagenaar zijn drie vrouwen aangehouden die de verdachte mogelijk hebben geholpen.

Het onderzoek startte in Zeeland toen een vrouw uit Vlissingen aangifte deed van afpersing. De man zou een vals profiel hebben aangemaakt op datingsites en vervolgens aan jonge vrouwen hebben gevraagd of ze een naaktfoto wilden sturen. Sommige vrouwen gaven gehoor aan de vraag en stuurde een naaktfoto, enkele zelfs foto’s waar ze herkenbaar op te zien zijn. Vervolgens zou hij via een vals account op social media contact met de vrouwen op hebben genomen met de mededeling dat hij naaktfoto’s van hen heeft en deze verspreidt op het internet als ze niet betalen. Hij zou dan vaker om meer geld blijven vragen of zelfs betaling door middel van seks afdwingen.

De politie kwam de man op het spoor en hij werd vervolgens op 27 november aangehouden in een woning in de wijk Groente- en Fruitmarkt. Er is tot nu toe bekend dat tien vrouwen tussen de 18 en 25 jaar slachtoffer zijn. Twee van hen komen uit Den Haag. De andere slachtoffers komen uit andere delen van het land. Eén van hen zegt door de man te zijn verkracht toen ze hem geld kwam brengen.

Betrokken vrouwen

De politie nam de laptop en de telefoon van de verdachte in beslag. Uit de informatie daaruit bleek dat er mogelijk ook drie vrouwen Hilversum, Capelle aan den IJssel en Rotterdam betrokken zijn geweest bij de afpersing. Deze vrouwen op 6 december aangehouden en worden verhoord. De 23-jarige Hagenaar zit de komende 90 dagen vast.

De politie sluit niet uit dat er nog meer vrouwen slachtoffer zijn van deze manier van afpersing en adviseren slachtoffers om aangifte te doen en om bewijsmateriaal te verzamelen tegen hun afperser.