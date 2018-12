Son Mieux maakt dé Haagse Song van 2018

Het nummer ‘Everyday’ van Son Mieux is dé Haagse Song van het Jaar 2018. Vrijdagavond kreeg frontman Camiel Meiresonne in het Paard te horen dat het nummer van de Haagse groep de meeste stemmen heeft gekregen in deze door Den Haag FM, platform 3voor12 Den Haag, organisatie Popradar Den Haag en poppodium PAARD opgezette wedstrijd.

In de foyer van het PAARD traden vrijdagavond verschillende Haagse acts op waaronder de winnaar, Splendid, AVA NOVA, Jhilani Wijsman en Beyond the Moon. Son Mieux kreeg een wisselbokaal van hout en plexiglas met daarbij de opdracht zelf iets toe te voegen aan het kunstwerk. De zoektocht is 14 november begonnen. Er was een lijst met zo’n honderd Haagse nummers waaruit iedereen zijn of haar favoriete songs kon kiezen. Je kon ook je eigen favorieten invoeren. Naast de publieksstemming was er ook een vakjury bestaande uit twintig programmeurs uit de Haagse muziekscene. De vierde editie van de verkiezing heeft ruim 8.000 stemmen opgeleverd.

Vorig jaar won The Navigators de verkiezing met het nummer ‘The Rock’. Eerder gingen De Kraaien en Piñata er met de award vandoor.

Foto: Nikki Born.

Top 20 Haagse Song van het Jaar 2018:

1. Son Mieux – ‘Everyday’

2. Outsiders, Billy the Kit & The Darkraver ft. De Kraaien – ‘Het Zwarte Schaap’

3. Pat Smith – ‘Say What You Want’

4. The Darkraver & The Viper ft. Ross – ‘#Ddding’

5. AVA NOVA – ‘Back To The Basics’

6. Niko – ‘Good Ol’ Boy’

7. Jeans – ‘Lul Geen Kalmte’

8. Jon Tarifa – ‘Chasing Dreams’

9. Mula B – ‘Bandolero’

10. Cookhouse – ‘Choices’

11. Ed Stuijlaart – ‘Make It On Your Own’

12. FilosofischeStilte – ‘Ieplaan’

13. J. Ward Brew – ‘Don’t Even Bother’

14. The Hazzah – ‘Im Your Man’

15. Legowelt – ‘Golem Memory Bank’

16. AVI ON FIRE – ‘Avalanche’

17. Rowine – ‘June’

18. APA – ‘On My Way’

19. Dazion – ‘Dragon Wave’

20. Anouk – ‘Wen d’r maar aan’