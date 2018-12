‘Bokko’, ‘Troost en Zonen’, ‘Carnivale’ en ‘De Sneeuwkoningin’ zondag in Kunstlicht op Den Haag FM

Straatvraag: Is het nodig dat Haagse agenten een taalcursus Pools nemen?

Zeventien agenten uit de hele politie-eenheid Den Haag verdiepten zich de afgelopen drie maanden in de Poolse taal en cultuur. Het moet zo voor politieagenten gemakkelijker worden om in contact te komen met de groeiende groep Poolse migranten. Wat vinden de mensen in het Haagse stadsdeel Laak hiervan?