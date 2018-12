Tweede editie Winterlicht festival: Schaatsen op Regentesseplein

Op het Regentesseplein en in de Weimarstraat is dit weekend de tweede editie van het Winterlicht festival. Het festival is groter dan vorig jaar en duurt van vrijdagavond tot en met zondag.

“Vorig jaar hadden we een jacuzzi op het Regentesseplein staan”, zegt organisator Patty Broese op Den Haag FM. “Die is dit jaar vervangen door een schaatsbaan. Ik kreeg in de loop van het jaar berichten dat daar behoefte aan was, ik probeer zoveel mogelijk te luisteren naar suggesties vanuit de buurt.” Behalve de schaatsbaan zijn er in de Weimarstraat veertig locaties om te eten, drinken of workshops te volgen.

Winterlicht Festival wordt vrijdagavond om 19.00 uur officieel geopend door het Winterlicht koor onder leiding van Albert-Jan van der Neut. Donderdagochtend gaf het koor alvast een voorproefje op Den Haag FM. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

Luister hier naar het interview met Patty Broese en Albert-Jan van der Neut en het optreden van het Winterlicht koor op Den Haag FM.