Virtual Reality in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond 16 december wordt in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM onder meer aandacht besteed aan Virtual Reality.

Virtual Reality spreekt al tientallen jaren tot de verbeelding, met name in Science fiction. Ook wordt Virtual Reality al jaren gezien als dé trend van de toekomst. Hoe staat het met deze ontwikkelingen? Is Virtual Reality alleen iets voor gamers? Gaan we hier iets van terug zien in ons dagelijks leven, of blijft het bij Science fiction? We gaan er over doorpraten met Paul Westra (grote foto).

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.