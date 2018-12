Wim Deetman kijkt terug op fantastisch feestjaar Feest aan Zee

In de Scheveningse Lourdeskerk was donderdagavond de slotshow van Feest aan Zee, de viering van tweehonderd jaar Badplaats Scheveningen. Voorzitter Wim Deetman spreekt op Den Haag FM over een “Fantastisch feestjaar.”

In totaal trokken in 2018 4,7 miljoen bezoekers naar de verschillende evenementen in Scheveningen. “We spreken ook wel over Feesten aan Zee, in meervoud”, zegt de Deetman in het programma Haagse Ochtendradio. “Het hele jaar door zijn er heel veel feesten georganiseerd. De twee duizend drummers van Cesar Zuiderwijk vond ik toch wel een absoluut hoogtepunt. Maar ook het spectaculaire kunstwerk Ringen aan Zee.”

De oud-burgemeester is vooral trots op de blijvende bekendheid van Den Haag en Scheveningen. “Op de sociale media is zo veel gedeeld over Scheveningen afgelopen jaar. Daar wordt je wereldwijd nog bekender mee.”

Luister hier naar het interview met Wim Deetman op Den Haag FM.