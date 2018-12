Bruce Springsteen en ZAYN in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Bruce Springsteen en ZAYN (foto).

Bruce Springsteen deed dit jaar een solo-theatervoorstelling op Broadway en dit weekend verschijnt de registratie daarvan als album en als netflix-docu. Dat het toch niet helemaal solo was hoor je vanavond in de uitzending, net als ZAYN, die wel geheel solo toe is aan zijn tweede plaat.

Meer nieuwe releases zijn er van Mr. Polska, Nicole Bus, Andy Shauf, Jorja Smith, Ice Cube en Avril Lavigne. Tevens hoor je een Tori Amos-cover van Florence + Machine en doet Miley Cyrus samen met Sean Lennon de kerst-song van diens vader dunnetjes over; ‘Happy Xmas (War is over)’.

