TV-programma ‘Moslims zoals wij’ minder sensationeel dan origineel

Fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van Nida is één van de acht deelnemers van het NPO2-televisieprogramma ‘Moslims zoals wij’. Het van oorsprong Britse format is vanaf maandagavond vijf dagen achter elkaar te zien op NPO2. “Het is minder sensationeel dan het origineel. Onze versie is inhoudelijker,” vertelde Yilmaz op Den Haag FM.

In het programma wonen acht Nederlandse moslims met uiteenlopende opvattingen en overtuigingen tien dagen in één huis. “Iedereen durfde zich kwetsbaar op te stellen. Ondanks alle verschillen hebben we toch een hechte band samen opgebouwd.” Al geeft de fractievertegenwoordiger wel toe dat de karakters hebben gebotst: “Het is toch onmogelijk om geen aanvaringen met elkaar te hebben als je in een huis zit?”

De reden om mee te doen aan het programma is simpel voor Yilmaz: “In een tijd waar veel mensen langs elkaar heen leven merk je dat er veel over mensen en groepen wordt gesproken. Met dit programma is een verhaal achter de mensen te zien. Ik hoop dat mensen zeggen: dit is gewoon een maatschappelijk betrokken Hagenees, toevallig moslim, en niet een vertegenwoordiger van een hele geloofsgroep.”

Moslims zoals wij is dagelijks rond 22:55 uur te zien op NPO2

Luister hier naar het interview met Cemil Yilmaz op Den Haag FM.