Bruce Springsteen en ZAYN in De Nieuwe Van Nierop

Eerste album winnaar Haagse Song van het Jaar heet ‘Faire de Son Mieux’

Meer in

Het debuutalbum van de Haagse band Son Mieux gaat ‘Faire de Son Mieux heten. Dat verklapte frontman Camiel Meiresonne maandagochtend op Den Haag FM. Son Mieux won afgelopen vrijdag de prijs voor Haagse Song van het Jaar.

“Het is een enorme eer om juist zo’n Haagse prijs te winnen”, zegt Camiel in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik heb een hele hoop te danken aan de stad. En zeker op dit moment, vlak voor de release van ons eerste album. 2019 wordt ook een topjaar.”

Het album Faire de Son Mieux wordt vrijdag 8 februari gepresenteerd in het Paard. “De titel betekent alles geven wat je hebt. Dat is ook waar de plaat over gaat”, aldus Meiresonne.

Luister hier naar het interview met Camiel Meiresonne op Den Haag FM.