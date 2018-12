Feest aan Zee campagne wint internationale design prijs

De campagne voor Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen, is internationaal in de prijzen gevallen. Studio Duel, het bureau dat verantwoordelijk is voor de huisstijl en campagne-uitingen, krijgt in mei 2019 de HOW-award uitgereikt. Dat is een Amerikaanse prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens een van de grootste designcongressen ter wereld.

Toen het bureau de opdracht kreeg om de campagne voor Feest aan Zee te verzorgen was de opdracht helder. “Het moest voor iedereen een cadeautje worden. We hebben een soort van visueel verpakkingspapier ontworpen en daarmee heel de stad aangekleed”, vertelt Bas de Koning, eigenaar van Studio Duel, aan Den Haag FM. Zo hing bijvoorbeeld Den Haag vol met gekleurde vlaggetjes en waren verschillende trams versierd.

In mei 2019 wordt de HOW-award uitgereikt in Chicago. Daarnaast krijgt de campagne vermelding in het The Best of Design boek met alle prijswinnaars.

Luister hier naar het interview met Bas de Koning op Den Haag FM

Foto: Richard Mulder.