Hofstad Lyceum wint John Blankensteinprijs

Het Hofstad Lyceum heeft de John Blankensteinprijs gewonnen. De prijs is door Wethouder Bert van Alphen uitgereikt aan leerling Kaisa Oberc en de Gender and Sexuality Alliance (GSA) van de school.

Volgens de jury zetten Oberc en de GSA zich fanatiek in voor de acceptatie van LHTBI+’ers op school. “Kasia en haar Gender and Sexuality Alliance (GSA) onderscheiden zich door haar buitengewone inzet en moed zowel tijdens als buiten school. Haar inzet wordt beloond en gewaardeerd onder vele leerlingen als de leerkrachten”, staat in het juryrapport. Ook zet Kasia zich in voor dove en slechthorende kinderen uit arme gezinnen en voor de week tegen het pesten. “Dit alles maakt Kasia en haar GSA tot winnaar”, schrijft de jury.

De John Blankensteinprijs is in het leven geroepen om bijzondere initiatieven te stimuleren en extra aandacht te geven en vernoemd naar oud-voetbalscheidsrechter Blankenstein. Het thema dit jaar was voortgezet onderwijs.

Foto: COC Haaglanden.